Inter Marotta si tiene stretto Chivu | È uno dei migliori conferma automatica | VIDEO CM

Il presidente dell’Inter ha espresso apprezzamento per il lavoro di Cristian Chivu, definendolo uno dei migliori e confermando la sua posizione. Nei giorni scorsi, il club ha dato indicazioni di voler proseguire con il tecnico anche per la prossima stagione, con un possibile rinnovo del contratto. La squadra si trova in una fase favorevole in campionato, avvicinandosi alla conquista del primo scudetto sotto la guida di Chivu.

Il presidente dell’Inter applaude il lavoro del tecnico, che prossimamente potrebbe rinnovare il contratto con il club nerazzurro L’ Inter corre veloce verso lo scudetto, il primo della gestione targata Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra dopo la fine del matrimonio con Inzaghi. Beppe Marotta, presidente dell’Inter – Calciomercato.it C’era scetticismo a inizio stagione sulla scelta della dirigenza di Viale della Liberazione, con l’allenatore rumeno che invece ha risposto nel migliori dei modi al grande salto in una big dopo l’esperienza al Parma. Chivu, dopo il campionato conquistato con la Primavera, è pronto così a fare il bis alla guida della ‘Beneamata’.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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