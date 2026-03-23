Le parole del presidente dell’Inter all’indomani del pareggio in casa della Fiorentina “ L’episodio di Pongracic? Tanti opinionisti e varisti hanno acclarato che era rigore. Non facciamo le vittime, ma ci deve essere uniformità”. Così Marotta in Lega sull’episodio più discusso della gara con la Fiorentina terminata 1-1, un risultato che ha ufficializzato la crisi della sua Inter e alimentato ulteriormente le speranze Scudetto delle inseguitrici Milan e Napoli. Marotta in Lega sul momento delicato dell’Inter e gli errori arbitrali – Calciomercato.it “ Siamo in una situazione di involuzione – ha evidenziato il presidente nerazzurro come raccolto dal nostro inviato – legata forse agli infortuni e alla stanchezza per un insieme di partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Marotta: “Pongracic? Acclarato il rigore”. Poi ‘messaggio’ a Chivu e giocatori | VIDEO CM

Articoli correlati

“I ‘varisti’ aggiunti hanno acclarato che era rigore. Mi limito a ciò”: Marotta sull’episodio in Fiorentina-Inter“Oggi siamo davanti ad uno scenario, una pletora di esperti tecnici di Var e il fatto che tutti mi fate la domanda e soprattutto quello che ho potuto...

Adani convinto: «Chivu sta lavorando benissimo e ho percepito una cosa sui giocatori dell’Inter!». Poi punge MarottaCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Altri aggiornamenti su Marotta Pongracic Acclarato il rigore...

Argomenti discussi: Marotta punge sul caso Pongracic: Troppa soggettività, serve uniformità.

Inter, Marotta: Non siamo di fronte a uno psicodramma. Non facciamo le vittime, ma tanti hanno acclarato che il mani di Pongracic era rigoreIl presidente dell'Inter ha parlato a margine dall'Assemblea negli uffici della Lega Serie A. msn.com

Marotta: Siamo in una fase di involuzione, braccio Pongracic da rigore. Cosa devono fare Chivu e i giocatori | VIDEOMarotta ha parlato in Lega Calcio a margine del pareggio in casa della Fiorentina che certifica la crisi dell’Inter, a secco di vittorie nelle ultime quattro partite. Una crisi fisica ma soprattutto ... interlive.it