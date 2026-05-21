L'Inter si prepara già alla fase internazionale, con il ritiro estivo dedicato alle nazionali che si avvicina. Quest'anno, Bonny è stato convocato in Nazionale, mentre Bisseck spera di essere incluso. Tuttavia, c’è stata anche una significativa esclusione: un giocatore di rilievo non farà parte delle convocazioni. La squadra nerazzurra ha concluso la stagione con un successo importante, vincendo Scudetto e Coppa Italia, e ora si concentra sulle prossime sfide legate al Mondiale.

Dopo la straordinaria stagione targata Chivu, culminata con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, per i nerazzurri è già tempo di pensare al Mondiale. L’Inter scenderà in campo sabato alle ore 18:00 per l’ultimo appuntamento stagionale, una sfida dal sapore amichevole contro un Bologna che non ha più nulla da chiedere. Proprio per questa ragione Chivu starebbe pensando di risparmiare tutti i giocatori che saranno poi impegnati oltre oceano a partire dall’11 giugno. Ma chi sono effettivamente i giocatore dell’Inter che prenderanno parte al Mondiale? Ecco la lista completa. Tra conferme e certezze: 8 nerazzurri al Mondiale. Tra gli uomini di maggior rilievo ci sarà sicuramente Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, estate Mondiale: Bonny convocato, Bisseck spera. Ma c’è un’esclusione eccellente

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