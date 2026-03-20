Il commissario tecnico ha annunciato i 28 convocati per i playoff mondiali, includendo il ritorno di Chiesa e l’esclusione di un giocatore importante. Pisilli è stato chiamato al posto dell’infortunato Verratti, mentre Scalvini fa il suo debutto tra i convocati. Si tratta della prima chiamata ufficiale per entrambi, segnando un nuovo capitolo nella rosa della nazionale.

Pisilli chiamato al posto dell’infortunato Verratti. Prima convocazione per lui e Scalvini con il nuovo corso. Debutto assoluto per Palestra La FIGC ha appena reso noto i nomi dei 28 convocati da Gattuso per il playoff Mondiale. L’ Italia affronterà l’ Irlanda del Nord in semifinale giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo, in caso di successo la finale sarà contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Prima volta per Marco Palestra, il terzino destro di proprietà dell’Atalanta esploso quest’anno al Cagliari. C’è poi il ritorno in azzurro di Federico Chiesa, assente da Euro24, mentre il posto che sarebbe spettato a Marco Verratti, il quale ha dovuto rinunciare per un fastidio al ginocchio, è stato preso dal Pisilli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Playoff Mondiale, i 28 convocati di Gattuso: torna Chiesa e un’esclusione eccellente

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