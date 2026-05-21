Inter che festa all' Arena Civica Marotta | Noi gli unici di Milano con due stelle

All’Arena Civica si è svolta una celebrazione riservata ai dipendenti di una squadra di calcio, con centinaia di persone presenti sulle gradinate. L’evento, organizzato su invito, ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti del club e un intervento di un dirigente che ha dichiarato di essere l’unica squadra di Milano ad aver conquistato due stelle. La manifestazione ha suscitato entusiasmo tra i presenti, senza ulteriori dettagli su altri aspetti dell’iniziativa.

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Giornata calda, clima di festa, cornice iconica. L’Inter mai sazia di festeggiare i due trofei vinti in questa stagione continua a celebrare il doblete insieme ai propri tifosi. Oggi l’appuntamento storico è stato all’Arena Civica Gianni Brera: nel cuore di Milano il cuore nerazzurro ha continuato a battere forte. L’evento (chiuso, su invito e riservato ai dipendenti del club) ha portato centinaia di persone sulle gradinate, oltre a tutte le anime calcistiche della società, dall’Under 23 alle Women, fino alla Primavera e a tutte le giovanili; lato dirigenza, presenti il presidente Beppe Marotta, una rappresentanza di Oaktree con Katherine Ralph, il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin e il vice presidente Javier Zanetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, che festa all'Arena Civica. Marotta: "Noi gli unici di Milano con due stelle" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter, festa con i tifosi all'Arena Civica. Marotta gela il Milan Sullo stesso argomento Marotta all’Arena Civica: «Nella città di Milano ci siamo solo noi»di Alberto PetrosilliLe parole di Marotta durante la festa nerazzurra: il presidente nerazzurro lancia una frecciatina ai cugini del Milan In... Inter, Marotta esalta Chivu e punge il Milan: “Solo noi con due stelle” | VIDEO CM.ITFesta nerazzurra all’Arena Civica e allenamento speciale per la squadra di Chivu prima dell’ultimo match di campionato a Bologna Continuano le... #Inter - Riscaldamento, torello e partitella per la squadra di #Chivu, tra i più acclamati alla festa nerazzurra all’Arena Civica. Assenti giustificati (in vista del Mondiale) Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Personalizzato per Frattesi @calciomercatoit x.com Inter, festa con i tifosi all'Arena Civica. Marotta: Unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noiSuper festa dell'Inter scudettata nello storico impianto dell'Arena Civica nel cuore di Milano. È l'esibizione dei Campioni d'Italia a concludere il meraviglioso ... leggo.it L’Inter si allena all’Arena Civica: l’ingresso con le Coppe, i gol di Lauti e PioLe immagini più belle dall’Arena Civica di Milano dove l’Inter si è allenata davanti ai suoi tifosi. Ovazioni per Pio e Lauti ... fcinternews.it