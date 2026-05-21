Insulti sessisti ad una allenatrice l'assessora Pecoraro | Problema culturale del calcio

Durante una partita di calcio nella Terza Categoria della Campania, sono stati rivolti insulti sessisti a un’allenatrice di una squadra locale. L’episodio è stato commentato dall’assessora allo sport, che ha definito la vicenda come un problema di natura culturale nel mondo del calcio. La società interessata si è detta sorpresa dall’accaduto, che ha portato alla denuncia degli insulti e a richieste di intervento da parte delle autorità competenti.

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