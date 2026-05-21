Allenatrice vittima di insulti sessisti nel Salernitano | la solidarietà dell’assessora Claudia Pecoraro

Durante una partita del campionato di Terza Categoria in provincia di Salerno, l’allenatrice della squadra locale ha subito insulti sessisti e discriminatori da parte di alcuni spettatori. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte di un assessore comunale, che ha espresso vicinanza nei confronti dell’allenatrice e condannato i comportamenti offensivi. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti, mentre le autorità sportive e locali stanno valutando eventuali provvedimenti in risposta agli insulti ricevuti.

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