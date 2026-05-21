Allenatrice vittima di insulti sessisti nel Salernitano | la solidarietà dell’assessora Claudia Pecoraro
Durante una partita del campionato di Terza Categoria in provincia di Salerno, l’allenatrice della squadra locale ha subito insulti sessisti e discriminatori da parte di alcuni spettatori. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte di un assessore comunale, che ha espresso vicinanza nei confronti dell’allenatrice e condannato i comportamenti offensivi. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti, mentre le autorità sportive e locali stanno valutando eventuali provvedimenti in risposta agli insulti ricevuti.
Tempo di lettura: 2 minuti Marina Rinaldi, allenatrice di calcio della Longobarda Valle dell’Irno, è stata vittima di insulti sessisti e discriminatori durante una partita del campionato di Terza Categoria in provincia di Salerno. Lo denuncia, esprimendole piena solidarietà all’allenatrice transgender, Claudia Pecoraro, assessora alle Pari Opportunità della Regione Campania. “Quanto accaduto non può essere minimizzato. Il carattere sessista delle offese è stato riconosciuto anche nel referto del giudice sportivo, che parla esplicitamente di ‘insulti sessisti’ rivolti all’allenatrice ospite. È da qui che bisogna partire: chiamare le cose con il loro nome, senza ambiguità o normalizzazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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