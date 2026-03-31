McDonald vince all'ATP Houston e ringrazia Maria Mateas | Ho l'allenatrice più bella del mondo

Durante il torneo ATP 250 di Houston, Mackenzie McDonald ha ottenuto una vittoria dopo aver battuto Brooksby. Dopo l'incontro, ha ringraziato pubblicamente la sua allenatrice, che è anche la sua fidanzata, definendola “l’allenatrice più bella del mondo”. La partita si è conclusa con il suo successo, segnando un risultato positivo per il tennista statunitense.

Mackenzie McDonald al torneo ATP 250 di Houston ha ritrovato il successo. L'americano dopo la vittoria con Brooksby ha esaltato la sua allenatrice, che è anche la sua fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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