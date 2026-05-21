Insulti e botte alla compagna poi la fuga in monopattino e la resistenza alla polizia | in manette

Da triesteprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, alle 23:40, in un bar situato in una località slovena, un uomo ha insultato e aggredito la compagna. Dopo aver commesso l'episodio, si è allontanato alla guida di un monopattino elettrico. La polizia intervenuta sul posto ha cercato di fermarlo, ma l’individuo ha opposto resistenza prima di essere arrestato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

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Insulta e aggredisce la compagna, poi si dà alla fuga alla guida di un monopattino elettrico. L'insolito episodio ha avuto luogo in un bar di Lucia, in Slovenia, alle 23 e 40 di ieri, 20 maggio. Protagonista un uomo di 39 anni, che è stato però notato dagli astanti e segnalato alla polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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