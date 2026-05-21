Insulti e botte alla compagna poi la fuga in monopattino e la resistenza alla polizia | in manette

Nella serata di ieri, alle 23:40, in un bar situato in una località slovena, un uomo ha insultato e aggredito la compagna. Dopo aver commesso l'episodio, si è allontanato alla guida di un monopattino elettrico. La polizia intervenuta sul posto ha cercato di fermarlo, ma l’individuo ha opposto resistenza prima di essere arrestato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Insulta e aggredisce la compagna, poi si dà alla fuga alla guida di un monopattino elettrico. L'insolito episodio ha avuto luogo in un bar di Lucia, in Slovenia, alle 23 e 40 di ieri, 20 maggio. Protagonista un uomo di 39 anni, che è stato però notato dagli astanti e segnalato alla polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Botte alla compagna. Fermato prima della fuga

Leggi anche: Botte alla figlia per costringerla a sposarsi. In fuga da Taranto, preso in Svezia dalla Polizia

Pigneto, l'associazione Gender X: Contro di noi violenze e minacce dal branco, urlavano vi bruciamoVi bruciamo. Insulti e minacce transfobiche e poi pugni e calci contro il vetro fino a sfondarlo, anche quando dentro c'erano persone ... msn.com

Jerry Quarry ha combattuto contro i migliori dei migliori e non aveva paura di nessuno. Duro come il ferro e pieno di cuore. Ha sopportato un'enorme quantità di botte ma continuava sempre ad andare avanti. Ali chiamava Quarry l'ultimo dei bianchi in cui aver reddit

Botte alla compagna. In carcere un 40enne. In casa pistole e coltelliIndagini dei carabinieri: l’uomo minacciava la donna con le armi ... msn.com