Una donna avrebbe picchiato la figlia, residente a Taranto, nel tentativo di costringerla a un matrimonio combinato. La giovane è fuggita dalla città e si è rifugiata in Svezia. La polizia svedese ha identificato e arrestato la madre, coinvolta nel presunto episodio di violenza. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Voleva costringere la figlia residente a Taranto a un matrimonio combinato. Per questo l'avrebbe anche picchiata. Poi è fuggito in Svezia, ma ieri è stato arrestato dalla Polizia. Gli agenti hanno tratto in arresto nel sud della Svezia un cittadino di nazionalità irachena di 52 anni destinatario di mandato di Arresto Europeo in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Taranto, con le accuse di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. L'uomo è stato individuato grazie a un’attività di coordinamento svolta su impulso...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Botte alla figlia per costringerla a sposarsi. In fuga da Taranto, preso in Svezia dalla Polizia

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