Un uomo è stato fermato prima di poter lasciare il paese, dopo aver aggredito la compagna con un pugno al volto. Successivamente, ha preso la borsa e ha pronunciato minacce di morte, cercando di scappare a casa per prepararsi a partire all’estero. La polizia è intervenuta prima che potesse proseguire con la fuga.

Prima un pugno al volto, poi la fuga con la borsa e le minacce di morte. Dopo la corsa a casa per fare le valige e scappare all’estero. È stato trovato così, intento a preparare i bagagli in fretta e furia, un 21enne di origini albanesi, ora in carcere al San Giorgio in attesa della convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Tutto è iniziato alle 6,30 di martedì mattina, dentro una macchina finita sul ciglio della strada in via Pesciatina. Al lato del passeggero è seduto il giovane disoccupato e pregiudicato. Al posto di guida, invece, la compagna nonché proprietaria dell’auto. All’improvviso i due iniziano a litigare animatamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte alla compagna. Fermato prima della fuga

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