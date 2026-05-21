Instagram clamoroso sorpasso di Meloni su Macron | l' ultima impresa della premier

Secondo l’ultimo rapporto dell’agenzia di comunicazione Arcadia, Giorgia Meloni ha raggiunto il primo posto tra i leader europei più seguiti su Instagram, superando Emmanuel Macron. La premier italiana ha registrato un aumento significativo di follower nell’ultimo anno, conquistando il primato in termini sia assoluti che di crescita. Questa variazione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle statistiche di presenza sui social media tra i leader europei.

Secondo l’ultimo Instant Mood dell’agenzia di comunicazione e marketing strategico Arcadia, Giorgia Meloni è diventata la leader europea più seguita su Instagram, superando Emmanuel Macron sia in termini assoluti che di crescita nell’ultimo anno.La premier italiana ha registrato un aumento di 2,7 milioni di follower, raggiungendo quota 6.559.494. Macron, pur in crescita di 2 milioni di follower, si ferma a 6.557.025, venendo così scalzato dal primo posto. Il sorpasso è netto soprattutto negli ultimi tre giorni: il profilo di Meloni ha guadagnato 472mila nuovi follower contro i soli 2.900 del presidente francese.Arcadia evidenzia come gli altri leader europei siano distaccati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La Meloni con MILEI e MACRON: notate le differenze

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