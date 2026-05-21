InsideUsa torna questa settimana con una storia che ha attirato l’attenzione nel mondo politico. Un uomo, noto per i suoi legami con la lobby israeliana, ha ottenuto una vittoria in un caso giudiziario contro un politico molto noto. La vicenda riguarda una battaglia legale in cui questa figura ha superato un avversario di rilievo, attirando l’interesse di osservatori e analisti. La vicenda si svolge nell’ambito di una serie di eventi che coinvolgono tensioni e alleanze nel panorama politico statunitense.

Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Nell’articolo riservato agli abbonati di questa settimana vi parliamo delle primarie repubblicane, con un occhio particolare a ciò che è accaduto in Kentucky. Ed Gallrein, ex capitano della Marina e pupillo di Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane in Kentucky – Quarto Distretto – contro il deputato uscente Thomas Massie nella sfida più costosa della storia per un seggio alla Camera (oltre 32 milioni di dollari), grazie al sostegno della Israel Lobby e di milionari pro-Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideUsa – Ed Gallrein, l’uomo misterioso della Israel Lobby che ha battuto Massie

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