Il deputato repubblicano del Kentucky ha perso le primarie per la Camera dei Rappresentanti in un turno elettorale tenutosi martedì. La sfida si è conclusa con la vittoria di un rivale sostenuto dal presidente Donald Trump, mentre il deputato sconfitto aveva ricevuto il sostegno di altri esponenti del partito. Questa sconfitta rappresenta un’altra vittoria per il presidente, che ha sostenuto il candidato avverso al deputato uscente. È il risultato di un confronto tra due candidati con diverse linee politiche all’interno del partito.

Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha perso le primarie per la Camera dei Rappresentanti martedì, diventando l’ultimo legislatore repubblicano a far infuriare il presidente Donald Trump e a essere poi sconfitto da un avversario alle primarie sostenuto dal presidente stesso. Trump ha scelto personalmente e appoggiato Ed Gallrein, la cui vittoria ha dimostrato l’influenza del presidente sugli elettori repubblicani e la crescente frustrazione nei confronti dell’opposizione di Massie a Trump. Nelle ultime settimane, diversi altri repubblicani sono stati sconfitti da sfidanti appoggiati da Trump, tra cui il senatore Bill Cassidy in Louisiana e diversi senatori dello stato dell’Indiana che si sono opposti a lui sulla ridefinizione dei distretti elettorali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il deputato Thomas Massie perde le primarie repubblicane del Kentucky contro Ed Gallrein, un’altra vittoria per Trump

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US Rep. Thomas Massie loses Kentucky GOP primary to Ed Gallrein in another victory for Trump

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