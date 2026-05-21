Inseguimento a piedi tra i banchi del mercato in via Calvi | scippatore arrestato dopo una scazzottata con gli agenti
Durante il mercato settimanale di via Pietro Calvi, in zona Porta Vittoria a Milano, un uomo è stato inseguito a piedi tra i banchi dopo aver tentato uno scippo. La polizia ha intercettato il soggetto e si è verificata una colluttazione con gli agenti, che hanno poi arrestato il sospettato. L'intera scena si è svolta tra la folla di clienti e venditori, con momenti di tensione prima che il soggetto fosse fermato. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.
Inseguito tra i banchi del mercato settimanale scoperto di via Pietro Calvi, in zona Porta Vittoria a Milano. Un uomo di 36 anni, nigeriano, è stato tratto in arresto dagli agenti della polizia locale con l'accusa di furto aggravato, dopo aver scippato una cliente e aver ingaggiato una violenta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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