Milano sorpreso a rubare una moto in pieno centro | scappa a piedi e aggredisce gli agenti

Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare una moto di grossa cilindrata nel centro di Milano. Quando i poliziotti sono intervenuti, ha tentato di scappare a piedi e ha aggredito gli agenti nel tentativo di fuga. L’episodio si è verificato in un'area molto trafficata della città, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

Ha tentato di rubare una moto di grossa cilindrata in centro a Milano, ma è stato sorpreso da una pattuglia della polizia locale. Ha quindi provato a nascondersi ma gli agenti lo hanno raggiunto e arrestato.Tenta di sbloccare l'antifurtoÈ successo venerdì 17 aprile in corso Monforte. L'uomo, un.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Venturina | Sorpreso a rubare dal centro raccolta, scappa e aggredisce i carabinieri: 30enne denunciatoUn 30enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri di Venturina Terme per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Sorpreso a rubare in un'auto minaccia il proprietario e aggredisce gli agenti a Como, arrestato 24enneUn uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dopo un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Verbania, sorpreso a rubare nel supermercato dove lavora: denunciato un uomo di 49 anni; Catania, 34enne sorpreso a rubare nell’ex ospedale Vittorio Emanuele: denunciato dai Carabinieri; Sorpreso a rubare scarpe e accessori su una nave, denunciato un marittimo; Sente rumori in cantina e chiama il 112: 26enne sorpreso a rubare un monopattino ad Arona. Milano, sorpreso a rubare una moto in pieno centro: scappa a piedi e aggredisce gli agentil colpo fallito venerdì pomeriggio: dopo aver forzato l'antifurto, il 29enne ha tentato una fuga disperata in via Ronchetti prima di scagliarsi contro la polizia ... milanotoday.it Sorpreso a rubare a Cantù reagisce con violenza contro gli agenti, 20enne accompagnato al CPRCittadino tunisino di 20 anni arrestato a Cantù per furto e violenza, espulso e trasferito al CPR di Milano dopo l’udienza per direttissima. virgilio.it La partnership tra Benetton e Poste Italiane, anticipata da MF-Milano Finanza, mira a potenziare l'hub di Castrette, trasformando un asset sottoutilizzato in un polo avanzato per la logistica del fashion e altre categorie merceologiche - facebook.com facebook Superman Day 2026 a Milano: eventi, film, fumetti e celebrazioni dedicate all’eroe DC tra cultura pop e nuove uscite x.com