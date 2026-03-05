Ruba una Smart e si schianta contro un muro dopo un inseguimento tra le stradine del Borgo | arrestato

Nella notte, intorno alle 2.30, un uomo ha rubato una Smart a Borgo Vecchio e ha tentato di fuggire tra le stradine del quartiere. Dopo aver percorso alcune vie, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro in via Dalia. L’uomo è stato arrestato sul posto dalle forze dell’ordine.

Si schianta contro un muro dopo aver rubato una Smart. È successo questa notte intorno alle 2.30 in via Dalia, a Borgo Vecchio. L'uomo, un quarantenne che nell'impatto è rimasto lievemente ferito alla testa, è stato infatti arrestato per furto aggravato di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo aveva rubato l'auto davanti all'ex discoteca Reloj in via Pasquale Calvi. Alla vista dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, però, avrebbe tentato di scappare dando il via a un folle inseguimento tra le stradine di Borgo Vecchio. È lì che avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi frontalmente contro un muro all'incrocio tra via Dalia e via Borgo Nuovo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fugge all'alt poi si schianta: arrestato dopo pauroso inseguimentoMomenti di paura nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a cavallo tra l'Arcella a Padova e il vicino comune di Cadoneghe.

Da Rimini a Pievesestina, inseguimento ad alta velocità: auto si schianta contro un palo, un arrestato e un fuggitivoInseguimento da film poliziesco nella nottata tra sabato e domenica tra il Riminese e il Cesenate, culminato con l'arresto di un uomo.

