Inquinamento del Sarno denunciata titolare di un opificio a Solofra

Durante controlli mirati per verificare il rispetto delle norme ambientali, è stata presentata una denuncia nei confronti della titolare di un opificio situato a Solofra, nel settore della produzione industriale. L’intervento ha portato al sequestro di alcune apparecchiature e all’accertamento di irregolarità legate alle emissioni inquinanti provenienti dall’impianto. La verifica si inserisce in un’attività più ampia di controlli effettuati nel territorio per monitorare l’impatto ambientale delle attività produttive.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali relativi al contrasto al fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente, il titolare di un opificio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che una 45 enne originaria di Solofra, titolare di un opificio, effettuava operazioni iniziali di concia della pelle in assenza di autorizzazione unica ambientale. Inoltre, i militari verificavano che le acque reflue industriali venivano convogliate in una vasca priva di sistemi di prefiltraggio e di disoleazione e senza i relativi formulari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del Sarno, denunciata titolare di un opificio a Solofra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inquinamento fiume Sarno, sequestrati 70 fusti contenenti rifiuti pericolosi in opificio di SolofraNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in... Inquinamento del Sarno, controlli dei Carabinieri: sequestrato opificioTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del... Scarichi illeciti nel Solofrana, denunciata 59enne nel territorio di Forino - Cronache - Avellino – Proseguono i controlli per il contrasto all’inquinamento del bacino del fiume Sarno. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino hanno denunciato in sta… x.com Scarichi illeciti nel Solofrana, denunciata 59enne nel territorio di ForinoAvellino – Proseguono i controlli per il contrasto all’inquinamento del bacino del fiume Sarno. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino hanno denunciato ... cronachedellacampania.it Imprenditore denunciato nell'Avellinese per inquinamento del SarnoCarabinieri forestali denunciano un imprenditore a Forino e sequestrano un opificio a Montoro per reati ambientali e abusi ... it.blastingnews.com