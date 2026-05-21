Inquinamento del fiume Sarno i Carabinieri denunciano titolare di un opificio e sequestrano l' area di lavorazione
Durante controlli mirati finalizzati a contrastare i reati ambientali legati all'inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino e quelli della linea territoriale hanno deferito in stato di libertà il titolare di un opificio. Contestualmente, è stato disposto il sequestro dell’area di lavorazione. Le operazioni hanno coinvolto un’attività di verifica sulla conformità delle procedure e sull’eventuale rilascio di sostanze inquinanti nel corso delle attività produttive.
Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali relativi al contrasto al fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Solofra. Inquinamento fiume Sarno, una persona denunciata
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