Inquinamento del fiume Sarno i Carabinieri denunciano titolare di un opificio e sequestrano l' area di lavorazione

Durante controlli mirati finalizzati a contrastare i reati ambientali legati all'inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino e quelli della linea territoriale hanno deferito in stato di libertà il titolare di un opificio. Contestualmente, è stato disposto il sequestro dell’area di lavorazione. Le operazioni hanno coinvolto un’attività di verifica sulla conformità delle procedure e sull’eventuale rilascio di sostanze inquinanti nel corso delle attività produttive.

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Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali relativi al contrasto al fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Solofra. Inquinamento fiume Sarno, una persona denunciata Sullo stesso argomento Inquinamento fiume Sarno: Carabinieri sequestrano opificioTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i... Inquinamento fiume Sarno: i Carabinieri denunciano un’imprenditriceTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i... Scarichi illeciti nel Solofrana, denunciata 59enne nel territorio di Forino - Cronache - Avellino – Proseguono i controlli per il contrasto all’inquinamento del bacino del fiume Sarno. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino hanno denunciato in sta… x.com Montoro -Inquinamento Fiume Sarno, denunciata una 59enne titolare di una società per scarico illecito di acque reflue& Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, i ... tusinatinitaly.it Imprenditore denunciato nell'Avellinese per inquinamento del SarnoCarabinieri forestali denunciano un imprenditore a Forino e sequestrano un opificio a Montoro per reati ambientali e abusi ... it.blastingnews.com