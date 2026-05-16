Inquinamento fiume Sarno | Carabinieri sequestrano opificio

Da anteprima24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle attività di controllo mirate a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino hanno eseguito un sequestro di un opificio situato nella zona. Durante le operazioni, sono stati riscontrati presunti sversamenti illeciti e irregolarità nelle pratiche di gestione dei reflui. Sono stati inoltre prelevati campioni per analisi di laboratorio e sono stati avviati procedimenti amministrativi e penali a carico della proprietà.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino (N.I.P.A.A.F.) e del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale di Montoro, eseguivano un controllo presso un’azienda operante nel settore della lavorazione del ferro e dei macchinari industriali nel comune di Montoro. Nel corso degli accertamenti, i militari riscontravano che l’attività produttiva veniva esercitata all’interno di un fabbricato in stato di ultimazione e privo del piano operativo di sicurezza (P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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