Inquinamento fiume Sarno | Carabinieri sequestrano opificio

Nell’ambito delle attività di controllo mirate a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino hanno eseguito un sequestro di un opificio situato nella zona. Durante le operazioni, sono stati riscontrati presunti sversamenti illeciti e irregolarità nelle pratiche di gestione dei reflui. Sono stati inoltre prelevati campioni per analisi di laboratorio e sono stati avviati procedimenti amministrativi e penali a carico della proprietà.

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