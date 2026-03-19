Inquinamento fiume Sarno | i Carabinieri denunciano un’imprenditrice

I Carabinieri hanno denunciato un’imprenditrice per l’inquinamento del fiume Sarno. Durante controlli mirati a verificare il rispetto delle norme ambientali, sono stati riscontrati scarichi non autorizzati provenienti dalla sua attività. Le operazioni sono state condotte nel corso di recenti verifiche sul territorio, con l’obiettivo di contrastare le violazioni ambientali e tutelare l’ambiente locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una 65enne del posto per “gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi”. Nello specifico, i carabinieri appuravano che la titolare di un opificio dedito alla preparazione e concia del cuoio, delle pelli e della tintura di pellicce, gestiva in modo incontrollato i rifiuti liquidi prodotti dal ciclo di lavorazione, accumulando una quantità di circa 500 metri cubi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento fiume Sarno: i Carabinieri denunciano un’imprenditrice Articoli correlati Solofra (AV): inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano una persona per scarico abusivoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore. Sequestrata l’azienda conciariaAvellino: sequestrato opificio per concia abusiva e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al... Una raccolta di contenuti su Inquinamento fiume Temi più discussi: Contrasto all’inquinamento del fiume Sarno: sequestrato un opificio a Santa Maria la Carità; Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato opificio di 240 metri quadrati; Giornata dei Fiumi: nel Po il 62% dei rifiuti è plastica. Il WWF lancia Adopt Rivers and Lakes; I fiumi più inquinati in Italia. Fiume Sarno: sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento. Azione contro l’illegalità.Il 12 marzo 2026, il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento di sequestro nei confronti di un’azienda di lavorazione del marmo sita a Santa Maria la Carità. L’operazione si inserisce in un cont ... napolipiu.com Inquinamento fiume Sarno, riunione investigatori a NapoliDare nuovo impulso alle indagini relative al grave inquinamento del Fiume Sarno: è stato questo l'argomento al centro della riunione interdistrettuale che si è svolta ieri presso la procura generale ... ansa.it Il fiume Po è una delle principali fonti di inquinamento da plastica del Mediterraneo. L'allarme del Wwf in occasione della Giornata Internazionale di azione per i fiumi - facebook.com facebook