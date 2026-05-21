Inps nuovo errore su certificazioni uniche per 270mila pensionati | cosa si rischia e come verificare i dati
L'Inps ha inviato, recentemente, 270mila Certificazioni Uniche ai pensionati con informazioni errate. In particolare, i documenti non riportano i dati relativi alle addizionali comunali già trattenute. L'errore riguarda la mancanza di queste trattenute nelle certificazioni inviate ai pensionati. L'istituto previdenziale ha comunicato di essere a conoscenza del problema e di aver avviato le procedure per correggere i dati. I pensionati devono verificare i propri documenti per evitare eventuali discrepanze con le dichiarazioni fiscali.
Nuovo scivolone informatico per l'Inps: 'istituto previdenziale ha inviato 270mila Certificazioni Uniche errate ai pensionati, omettendo i dati sulle addizionali comunali già trattenute. La macchina delle correzioni è già partita, ma si aprono problemi per gli eredi dei contribuenti deceduti. Cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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