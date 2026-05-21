Inps nuovo errore su certificazioni uniche per 270mila pensionati | cosa si rischia e come verificare i dati

L'Inps ha inviato, recentemente, 270mila Certificazioni Uniche ai pensionati con informazioni errate. In particolare, i documenti non riportano i dati relativi alle addizionali comunali già trattenute. L'errore riguarda la mancanza di queste trattenute nelle certificazioni inviate ai pensionati. L'istituto previdenziale ha comunicato di essere a conoscenza del problema e di aver avviato le procedure per correggere i dati. I pensionati devono verificare i propri documenti per evitare eventuali discrepanze con le dichiarazioni fiscali.

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