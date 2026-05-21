Inps nuovo errore su certificazioni uniche per 270mila pensionati | cosa si rischia e come verificare i dati

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inps ha inviato, recentemente, 270mila Certificazioni Uniche ai pensionati con informazioni errate. In particolare, i documenti non riportano i dati relativi alle addizionali comunali già trattenute. L'errore riguarda la mancanza di queste trattenute nelle certificazioni inviate ai pensionati. L'istituto previdenziale ha comunicato di essere a conoscenza del problema e di aver avviato le procedure per correggere i dati. I pensionati devono verificare i propri documenti per evitare eventuali discrepanze con le dichiarazioni fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo scivolone informatico per l'Inps: 'istituto previdenziale ha inviato 270mila Certificazioni Uniche errate ai pensionati, omettendo i dati sulle addizionali comunali già trattenute. La macchina delle correzioni è già partita, ma si aprono problemi per gli eredi dei contribuenti deceduti. Cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PENSIONI, ARRIVA il DOCUMENTO OBBLIGATORIO! ERRORE INPS Certificazione unica CUD perdi 1.000€ su 730

Video PENSIONI, ARRIVA il DOCUMENTO OBBLIGATORIO! ERRORE INPS Certificazione unica CUD perdi 1.000€ su 730

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pensionati, nuovo pasticcio Inps: 270mila certificazioni sbagliate. Cosa deve fare chi ha già inviato il 730

Caos Inps, due milioni di certificazioni uniche sbagliate: così per un errore si rischia di perdere il bonus fiscale. Chi è stato colpitoNon è solo un pasticcio burocratico, è una minaccia concreta per i portafogli di milioni di italiani.

inps nuovo errore suInps, nuovo errore su certificazioni uniche per 270mila pensionati: cosa si rischia e come verificare i datiNuovo scivolone informatico per l'Inps: 'istituto previdenziale ha inviato 270mila Certificazioni Uniche errate ai pensionati, omettendo i dati sulle addizionali ... fanpage.it

inps nuovo errore suInps, errore nelle Cu 2026 per 270mila pensionati: cosa fare ora con il 730Nuovo errore Inps sulle Cu 2026, coinvolti 270mila pensionati. Certificazioni da ricontrollare, come correggere il 730 le le scadenze ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web