Caos Inps due milioni di certificazioni uniche sbagliate | così per un errore si rischia di perdere il bonus fiscale Chi è stato colpito

L’Inps ha segnalato un errore che coinvolge circa due milioni di certificazioni uniche, portando a possibili errori nella gestione dei bonus fiscali. L’incidente riguarda un guasto nel sistema che ha causato dati sbagliati e potrebbe comportare la perdita di benefici economici per molti contribuenti. La situazione ha generato preoccupazione tra cittadini e professionisti, mentre le autorità cercano di risolvere il problema.

Non è solo un pasticcio burocratico, è una minaccia concreta per i portafogli di milioni di italiani. Come scrive Repubblica, una svista nella compilazione delle Certificazioni Uniche (Cu) rischia di far saltare il taglio del cuneo fiscale proprio ora che la dichiarazione dei redditi entra nel vivo. Il problema nasce da un codice errato inserito in una nuova sezione del documento fiscale: un’anomalia tecnica che, se non individuata in tempo, impedisce all’Agenzia delle Entrate di erogare il bonus Irpef a chi ne avrebbe pieno diritto. Il rebus della casella 718. Al centro della tempesta c’è la cosiddetta « casella 718 ». Con la Legge di Bilancio, il governo Meloni ha trasformato il taglio del cuneo da sconto sui contributi a vera e propria detrazione fiscale.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Allarme della Cgil: raffica di errori nelle certificazioni uniche. I lavoratori rischiano di perdere bonus e detrazioniUna raffica di errori nelle certificazioni uniche che a molti lavoratori in procinto di presentare la dichiarazione dei redditi potrebbero costare la... «C’è un errore nelle Certificazioni Uniche 2026», l’allarme Cgil: il rischio di perdere rimborsi per il prossimo 730. La lettera “ignorata” da GiorgettiC’è un errore nelle Certificazioni uniche di quest’anno che rischia di danneggiare migliaia di contribuenti, alle prese da domani con la...