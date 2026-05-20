Pensionati nuovo pasticcio Inps | 270mila certificazioni sbagliate Cosa deve fare chi ha già inviato il 730

Nelle ultime settimane, l’Inps ha segnalato un errore riguardante le Certificazioni uniche 2026, che riguarda circa 270 mila pensionati. Chi ha già inviato il modello 730 riceverà indicazioni specifiche su come procedere. L’ente ha specificato che ci saranno aggiornamenti e istruzioni da seguire per correggere eventuali dati errati. La situazione rappresenta un nuovo problema che coinvolge un numero consistente di pensionati e richiede attenzione per evitare disguidi nella gestione delle proprie pratiche fiscali.

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