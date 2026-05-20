Pensionati nuovo pasticcio Inps | 270mila certificazioni sbagliate Cosa deve fare chi ha già inviato il 730
Nelle ultime settimane, l’Inps ha segnalato un errore riguardante le Certificazioni uniche 2026, che riguarda circa 270 mila pensionati. Chi ha già inviato il modello 730 riceverà indicazioni specifiche su come procedere. L’ente ha specificato che ci saranno aggiornamenti e istruzioni da seguire per correggere eventuali dati errati. La situazione rappresenta un nuovo problema che coinvolge un numero consistente di pensionati e richiede attenzione per evitare disguidi nella gestione delle proprie pratiche fiscali.
Roma, 20 maggio 2026 - Succede ancora. L’Inps torna al centro di un errore sulle Certificazioni uniche 2026 e che coinvolge circa 270mila pensionati. Nel documento utilizzato per la dichiarazione dei redditi manca infatti l’indicazione dell’addizionale comunale, una trattenuta fiscale applicata mensilmente sulle pensioni ma non riportata correttamente nelle Cu. Un’omissione apparentemente marginale, ma sufficiente a generare incongruenze nei modelli 730 già inviati o in fase di compilazione. L’anomalia emerge nel pieno della stagione fiscale, con dati incompleti già confluiti, o pronti a confluire, nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
PENSIONI, ARRIVA il DOCUMENTO OBBLIGATORIO! ERRORE INPS Certificazione unica CUD perdi 1.000€ su 730
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Inps, errore nelle Cu 2026 per 270mila pensionati: cosa fare ora con il 730
Caos Inps, due milioni di certificazioni uniche sbagliate: così per un errore si rischia di perdere il bonus fiscale. Chi è stato colpitoNon è solo un pasticcio burocratico, è una minaccia concreta per i portafogli di milioni di italiani.
Pensionati, nuovo pasticcio Inps: 270mila certificazioni sbagliate. Cosa deve fare chi ha già inviato il 730L’ente previdenziale dimentica un pezzo di fisco: l’addizionale comunale non compare in circa 270mila precompilate. Scatta la corsa alle correzioni, massima attenzione alle date ... quotidiano.net
Doppio pasticcio Inps: dopo la Naspi, tocca alle pensioni, tra addizionali dimenticate e addendi da restituireDopo l’errore su Naspi e cassa integrazione, un nuovo pasticcio informatico colpisce le CU degli assegni previdenziali. L’addizionale comunale trattenuta ma non dichiarata. Il nodo degli eredi ... orizzontescuola.it