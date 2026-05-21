Inositolo e Riproduzione Umana | congresso al Grand Hotel Excelsior
Il 21 e 22 maggio si svolgerà al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria un congresso scientifico dedicato all'uso dell'inositolo nella riproduzione umana. L'evento, organizzato come una consensus conference italiana, riunirà esperti del settore per discutere delle applicazioni e delle ricerche in questo ambito. Durante le due giornate saranno presentate relazioni e dati relativi alle potenzialità terapeutiche dell'inositolo, con un focus sulle ultime novità nel campo della fertilità e delle tecniche di trattamento.
Il 21-22 maggio al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria si terrà il congresso scientifico dal titolo “Inositolo e Riproduzione Umana- Consensus conference italiana”. Iniziativa coordinata dal professore Stefano Palomba direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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l 21 e il 22 maggio 2026 si terrà al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria il Congresso scientifico dal titolo Inositolo e Riproduzione Umana- Consensus conference italiana. L'evento è coordinato dal Professore Stefano Palomba direttore della U.O.C. di facebook
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