Inositolo e Riproduzione Umana | congresso al Grand Hotel Excelsior

Il 21 e 22 maggio si svolgerà al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria un congresso scientifico dedicato all'uso dell'inositolo nella riproduzione umana. L'evento, organizzato come una consensus conference italiana, riunirà esperti del settore per discutere delle applicazioni e delle ricerche in questo ambito. Durante le due giornate saranno presentate relazioni e dati relativi alle potenzialità terapeutiche dell'inositolo, con un focus sulle ultime novità nel campo della fertilità e delle tecniche di trattamento.

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