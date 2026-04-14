Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Riabilitazione | congresso al Grand Hotel Excelsior

Reggio Calabria ospiterà il 17 e 18 aprile un congresso nazionale dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla riabilitazione cardiologica, con un focus sulle differenze di genere. L’evento si terrà presso il Grand Hotel Excelsior e vedrà la partecipazione di specialisti provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione sarà un’occasione per discutere di tematiche legate alla salute del cuore e alle strategie di prevenzione e cura.

Reggio Calabria ospiterà, il 17 e 18 aprile al Grand Hotel Excelsior, il Congresso Nazionale "Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Riabilitazione Cardiologica – Differenze di Genere", un evento scientifico di rilievo che porterà in città specialisti da tutta Italia.L’evento, accreditato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Successo per l’Ortopedia Ruggiero al Grand Hotel Vanvitelli per il 200esimo congresso sulla NeuroriabilitazioneEsperti da tutta Italia si sono incontrati a San Marco Evangelista per il corso ECM sulla valutazione clinica e strumentale del movimento umano in... Dieta mediterranea, l'allarme dei medici contro obesità e malattie cardiovascolari: "Serve prevenzione"La Campania resta la regione italiana con il più alto livello di mortalità per malattie cardiovascolari e con un tasso preoccupante di obesità,... Telemedicina, IA e nuove strategie: due giorni di confronto a #ReggioCalabria sulle malattie cardiovascolari e su come cambiano tra uomini e donne - facebook.com facebook