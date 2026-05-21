INGV vince il premio per la mappa digitale su Roma e i terremoti

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ricevuto un premio per la creazione di una mappa digitale dedicata a Roma e ai terremoti. La mappa combina dati sismici con leggende popolari romane, evidenziando come le credenze antiche siano legate a eventi sismici passati. Alcuni monumenti della città mostrano tracce di terremoti avvenuti nel passato, che sono state inserite nelle rappresentazioni digitali. La mappa permette di visualizzare queste connessioni tra eventi sismici e patrimonio storico.

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