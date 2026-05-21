INGV vince il premio per la mappa digitale su Roma e i terremoti
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ricevuto un premio per la creazione di una mappa digitale dedicata a Roma e ai terremoti. La mappa combina dati sismici con leggende popolari romane, evidenziando come le credenze antiche siano legate a eventi sismici passati. Alcuni monumenti della città mostrano tracce di terremoti avvenuti nel passato, che sono state inserite nelle rappresentazioni digitali. La mappa permette di visualizzare queste connessioni tra eventi sismici e patrimonio storico.
? Punti chiave Come si intrecciano i dati sismici con le leggende popolari romane?. Quali tracce dei terremoti passati sono ancora visibili nei monumenti?. Perché i sonetti di Belli aiutano a comprendere il rischio sismico?. Chi fu lo pseudo-sismologo responsabile della falsa previsione di un disastro?.? In Breve Progetto organizzato in 7 capitoli tra dati scientifici e tradizioni popolari romane.. Narrazione include i sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli sul terremoto di Foligno del 1832.. Analisi storica affronta la falsa previsione sismica attribuita allo pseudo-sismologo Raffaele Bendandi.. Conferenza Esili Italia 2026 tenutasi il 13 e 14 maggio presso l'Ergife Palace Hotel. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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