Terremoti nel Sud studio Ingv | Scosse più frequenti ma meno forti il rischio potenziale resta alto

Un recente studio condotto dall’Ingv analizza i terremoti nel Sud Italia, evidenziando che le scosse sono più frequenti rispetto al passato, anche se di minore intensità. La ricerca si concentra sulla distribuzione temporale e spaziale dell’energia sismica rilasciata, offrendo dati utili per valutare meglio il rischio sismico in queste aree. L’obiettivo è fornire strumenti più precisi per le strategie di prevenzione e gestione delle emergenze.

Comprendere come si distribuisce nel tempo e nello spazio il rilascio di energia sismica è fondamentale per valutare il rischio e orientare le strategie di prevenzione. È quanto emerge dallo studio “Pericolosità e rischio sismico nell’Italia meridionale: variazioni del regime di rilascio energetico tra sismicità storica e recente”, diffuso dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sul portale Isi – Ingegneria Sismica Italiana. La ricerca analizza l’evoluzione della sismicità nell’ Italia meridionale, una delle aree a più elevata pericolosità sismica del Mediterraneo, evidenziando un netto contrasto tra passato e presente:...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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