Infrastrutture la Uil cesenate | Alta velocità Ridolfi E45 e trasporto su gomma vanno pensati come un unico sistema

Recentemente si è aperto un dibattito sulle infrastrutture strategiche della Romagna, con particolare attenzione alla posizione della nuova fermata dell’Alta Velocità sulla linea Bologna-Rimini, al futuro dell’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ e alle questioni ancora irrisolte legate alla mobilità su gomma tra E45 e A14. La Uil cesenate sottolinea la necessità di considerare questi aspetti come un sistema integrato, senza separare le diverse componenti che compongono la rete di collegamenti nella regione.

“Il dibattito che si è aperto in questi giorni sulle infrastrutture strategiche della Romagna – dalla collocazione della nuova fermata dell’Alta Velocità sulla tratta Bologna-Rimini, al rilancio dell’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’, fino al nodo irrisolto della mobilità su gomma tra E45, A14 e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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