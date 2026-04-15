Calabria infrastrutture al collasso | Uil lancia l’allarme sui ritardi dell’alta velocità

Durante il IX Convegno regionale della FenealUilSenese, la segretaria regionale della Uil Calabria ha evidenziato come le infrastrutture della regione siano in condizioni critiche a causa di ritardi nei lavori dell’alta velocità. Ha inoltre parlato di questioni legate all’housing sociale, alla Zes Unica del Mezzogiorno e al dissesto idrogeologico, sottolineando l’urgenza di interventi per affrontare queste problematiche.

Housing sociale, Zes Unica del Mezzogiorno, infrastrutture e dissesto idrogeologico. Sono alcuni dei temi più urgenti per il territorio sui quali Mariaelena Sense, segretaria regionale Uil Calabria ha preso posizione nel corso del suo intervento al IX Convegno regionale della FenealUilSenese -.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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