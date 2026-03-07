Infopoint turistico in un bene confiscato alla criminalità Latella | Un presidio di promozione del territorio

A Reggio Calabria è stato aperto un nuovo infopoint turistico nel centro città, all’interno di un bene confiscato alla criminalità. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra il Comune, la Città Metropolitana e l’azienda di trasporto pubblico Atam, con l’obiettivo di offrire un punto di accoglienza e informazione ai visitatori. La struttura si configura come un presidio dedicato alla promozione del territorio.

Il consigliere delegato al turismo: "Darà l’opportunità alle realtà associative e alle aziende turistiche di interfacciarsi in modo continuativo con i visitatori che arrivano in città" Un nuovo punto di accoglienza e informazione per i visitatori prende vita nel cuore della città. A Reggio Calabria è stato inaugurato il nuovo infopoint turistico, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Città Metropolitana e l’azienda di trasporto pubblico Atam. "La struttura, ricavata all’interno di un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività, nasce con l’obiettivo di rafforzare le attività di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della città". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Madonie Unesco Global Geopark, nuovo presidio turistico in un bene confiscatoFirma del contratto di comodato d'uso che sancisce la nascita di un nuovo polo informativo a Palermo, in via Paolo Paternostro Si consolida il legame...

Reggio Calabria, apre il nuovo infopoint turistico: Latella Uno spazio recuperato diventa presidio di promozione del territorioL’infopoint sarà aperto a cittadini, visitatori e turisti e si configurerà come uno spazio multifunzionale: punto di orientamento e informazione sul territorio, vetrina per le realtà associative e le ... reggiotv.it

Reggio Calabria, domani apre l’Infopoint turismo e mobilità di ATAM in un bene confiscato alla mafiaATAM S.p.A. annuncia l’inaugurazione del nuovo Infopoint Turismo e Mobilità, che sarà aperto al pubblico venerdì 6 marzo alle ore 18 su corso Garibaldi, in un immobile confiscato alla criminalità orga ... strettoweb.com

