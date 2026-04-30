Casa della Comunità Pablo arriva l’infermiere di famiglia

Dal 18 maggio, presso la Casa della Comunità Pablo, situata nel padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di Parma, sarà disponibile l’infermiere di famiglia e comunità. Questa figura sanitaria è stata introdotta per offrire servizi di assistenza più vicini ai cittadini e facilitare l’accesso alle cure. La struttura è stata recentemente rinnovata e aperta al pubblico in una nuova sede.

Una nuova figura sanitaria pensata per avvicinare sempre di più la cura ai cittadini. È l’infermiere di famiglia e comunità, tra le principali novità della Casa della Comunità Pablo che aprirà dal 18 maggio nella nuova sede del padiglione Cattani all’Ospedale Maggiore di Parma, a Parma.Si tratta.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Casa della Comunità al Pablo, Fiazza: "Tolto un servizio che funziona" Casa della Comunità Pablo: i rappresentanti del volontariato visitano la nuova sede in corso di riqualificazioneObiettivo della visita: far conoscere la struttura che ospiterà la nuova sede ai rappresentanti del volontariato e verificare lo stato di avanzamento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Casa della Comunità Pablo, apertura il 18 maggio nella nuova sede al Maggiore; Comunicazione e stampa | Tornano gli incontri Stare bene… non solo a parole di Parma welFARE; Casa della Comunità Pablo: le novità e i potenziamenti previsti nei servizi; Nasce Arcipelago: da Monte Mario il progetto di governance policentrica per la Roma del futuro. Casa della Comunità Pablo: le novità e i potenziamenti previsti nei serviziFra le novità: team multidisciplinare, infermiere di famiglia, ambulatori specialistici, servizi sociali integrati e oltre 40 posti nel parcheggio ... gazzettadiparma.it La Casa della comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani al MaggioreLa Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’ospedale Maggiore. gazzettadiparma.it Un medico sempre disponibile, novità alla Casa della comunità di Piacenza - facebook.com facebook