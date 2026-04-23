Il 23 aprile 2026, a Foligno, un ciclista ha avuto un arresto cardiocircolatorio mentre pedalava in strada. Un’infermiera, presente sul luogo, si è resa subito conto della gravità della situazione e ha iniziato le operazioni di soccorso. La prontezza e la competenza della professionista hanno permesso di intervenire rapidamente, contribuendo a salvare la vita dell’uomo.

Foligno, 23 aprile 2026 - Esperienza, professionalità e sangue freddo: la dottoressa Roberta Milei, infermiera della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Foligno ha salvato la vita a un ciclista colpito da arresto cardiocircolatorio mentre era in strada. Secondo quanto riferisce l'Usl Umbria 2 la sanitaria ha immediatamente attivato la catena del soccorso e intrapreso in prima persona le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Intervento decisivo. Nonostante la durata prolungata dell'arresto, l'efficacia e la continuità delle manovre praticate dall'infermiera hanno garantito la stabilità necessaria per il successivo trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha un infarto in strada, l’infermiera se ne accorge e lo soccorre. La prontezza di Roberta salva la vita a un ciclista

Notizie correlate

Adani: «Chivu ha la squadra in pugno. Mancano Calhanoglu e Barella e chi se ne accorge?»Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Con la cocaina nello sterzo dell'auto, la polizia se ne accorge e lo ferma. Arrestato un 22enneViareggio, 16 marzo 2026 - Un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Vincenzo Pirozzi, intervista al regista di 'Roberta Valente Notaio in Sorrento' su Rai1: L’arte m'ha salvato; Ascolti tv ieri domenica 12 aprile chi ha vinto tra Robera Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Alessio Lapice, intervista all'attore di Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1: Ho tante persone in me; Roberta Valente - Notaio in Sorrento-48, Morto che parla su Rai Premium - Guida TV.

Degli audio aveva parlato Roberta Bruzzone, a Quarto Grado - facebook.com facebook