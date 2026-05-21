Napoli 60enne ha un infarto mentre gioca a padel | infermiera del Cardarelli di passaggio gli salva la vita

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un uomo di 60 anni ha avuto un infarto mentre giocava a padel. Una infermiera, che si trovava sul posto durante il suo tempo libero, ha assistito l’uomo e ha praticato le manovre di rianimazione per aiutarlo a riprendere conoscenza. Sul momento, sono intervenuti anche altri presenti, ma è stata l’intervento immediato dell’infermiera a risultare decisivo. La persona è stata successivamente portata in ospedale per ulteriori cure.

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Uomo 60enne ha un infarto mentre gioca a padel a Napoli. Infermiera del Cardarelli, anche lei giocatrice, lo salva con la rianimazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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