IndyCar 500 Miglia Indianapolis | Palou prova subito a confermarsi Penske sarà protagonista?
Dopo un mese di prove, si svolge oggi la 110ª edizione delle 500 Miglia di Indianapolis, una delle gare più attese della stagione della NTT IndyCar Series. Tra i piloti in pista c’è chi cerca di confermare i risultati ottenuti nelle sessioni preparatorie, mentre altri puntano a migliorare le proprie prestazioni. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 chilometri, con protagonisti anche i team più importanti del campionato, pronti a sfidarsi per la vittoria.
Dopo un lungo mese di prove è finalmente giunto il momento della 110ma edizione della 5oo Miglia di Indianapolis, evento principale della NTT IndyCar Series. Come da tradizione saranno 33 i protagonisti presenti ai nastri di partenza, un numero non scontato da raggiungere visti i tanti cambiamenti che hanno caratterizzato l’off-season. La competizione, indetta come sempre nel weekend in cui gli Stati Uniti D’America celebrano il ‘Memorial Day’, è stata vinta lo scorso anno da Alex Palou, dominatore delle ultime stagioni ed attuale leader del campionato. Lo spagnolo, autore della pole, è pronto per confermarsi subito in Indiana, come sempre al volante della propria Honda #10 schierata da Chip Ganassi Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it
Day of Indy 500 Practice Recap: Alex Palou, Palou, Palou, *echos,* Conor Daly, & More
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