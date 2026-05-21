Dopo un mese di prove, si svolge oggi la 110ª edizione delle 500 Miglia di Indianapolis, una delle gare più attese della stagione della NTT IndyCar Series. Tra i piloti in pista c’è chi cerca di confermare i risultati ottenuti nelle sessioni preparatorie, mentre altri puntano a migliorare le proprie prestazioni. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 chilometri, con protagonisti anche i team più importanti del campionato, pronti a sfidarsi per la vittoria.

Dopo un lungo mese di prove è finalmente giunto il momento della 110ma edizione della 5oo Miglia di Indianapolis, evento principale della NTT IndyCar Series. Come da tradizione saranno 33 i protagonisti presenti ai nastri di partenza, un numero non scontato da raggiungere visti i tanti cambiamenti che hanno caratterizzato l’off-season. La competizione, indetta come sempre nel weekend in cui gli Stati Uniti D’America celebrano il ‘Memorial Day’, è stata vinta lo scorso anno da Alex Palou, dominatore delle ultime stagioni ed attuale leader del campionato. Lo spagnolo, autore della pole, è pronto per confermarsi subito in Indiana, come sempre al volante della propria Honda #10 schierata da Chip Ganassi Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, 500 Miglia Indianapolis: Palou prova subito a confermarsi, Penske sarà protagonista?

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Day of Indy 500 Practice Recap: Alex Palou, Palou, Palou, *echos,* Conor Daly, & More

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