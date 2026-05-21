' InDipendenza' i truck dell' Asl in piazza per la campagna sulle nuove ' addiction'

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Caserta ha annunciato una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione contro le dipendenze da sostanze e comportamentali. L’evento si svolgerà il 23 maggio 2026 in Piazza Municipio ad Aversa, con l’installazione di truck dell’Asl che promuoveranno attività informative e di supporto. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale e fornire strumenti di conoscenza sulle problematiche legate alle dipendenze.

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Il Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Caserta promuove e organizza “inDIPENDENZA”, una grande giornata di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dedicata al contrasto delle dipendenze da sostanze e comportamentali, che si terrà ad Aversa in Piazza Muncipio, il prossimo 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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