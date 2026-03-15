Da venerdì sono in vigore le nuove regole della zona a traffico limitato a Porto Ercole, nel centro storico e in piazza Indipendenza. Il comando della polizia locale ha pubblicato le disposizioni aggiornate, che definiscono le modalità di accesso e circolazione nelle aree interessate. Le modifiche riguardano specificamente la regolamentazione della circolazione veicolare in queste zone centrali.

MONTE ARGENTARIO Parte la Ztl a Porto Ercole, il comando della polizia locale ha modificato la disciplina delle zone a traffico limitato in " Piazza Indipendenza " e " Centro Storico ", pubblicando le nuove disposizioni entrate in vigore da venerdì. Per la Ztl "Piazza Indipendenza", attiva tutto l’anno 24 ore su 24, l’accesso sarà consentito ai soli veicoli diretti ai fondi dotati di passo carrabile, nonché al solo transito e alla sola fermata dei veicoli al servizio delle persone disabili. Per l’accesso dei veicoli a servizio delle persone disabili dei non residenti, è fatto loro obbligo di comunicare entro 48 ore il transito al comando della Polizia Locale, come riportato nella segnaletica verticale all’accesso del varco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitato

Articoli correlati

Aumentano le aree a traffico limitato: nuove misure di sicurezza stradale in zona Fiorita e nelle frazioni limitrofe.A partire dal 2026, quattro nuove aree del comune di Cesena entreranno ufficialmente a far parte del sistema delle zone 30, con limitazione della...

Lotto e SuperEnalotto, scattano le nuove regole sui Giochi: cosa cambia per gli orari e le vinciteDal 27 gennaio entrano in vigore nuove regole per Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot: limiti alle puntate, orari di chiusura più...

Una raccolta di contenuti su Piazza Indipendenza

Discussioni sull' argomento Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitato; Palestre all'aperto - Primavera nel Q.1; Fiorentina-Rakow, ordinanza anti alcol, vetro e lattine.; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo.

I bambini scaccia-degrado. Sport in piazza Indipendenza: Anche questa è sicurezzaAnche i sorrisi e l’entusiasmo dei bambini a volte possono scacciare via balordi e malintenzionati. È il caso di piazza Indipendenza dove Palazzo Vecchio ha studiato e concordato con la New York ... lanazione.it

L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra l'amministrazione comunale di Campolongo Tapogliano e la locale ProLoco ed è ospitata nei locali del Centro polifunzionale di piazza Indipendenza facebook