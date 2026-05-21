In India si registra un’ondata di caldo intenso con temperature che raggiungono i 45 gradi. Nella capitale, le autorità hanno installato delle aree temporanee chiamate “zone di refrigerio” per offrire sollievo alle persone. La situazione interessa diverse regioni del paese, dove le alte temperature stanno creando disagi e condizioni di disagio per la popolazione. Sono state prese misure per cercare di alleviare le conseguenze di questa ondata di calore, che si protrae da alcuni giorni.

India alla prese con un’ondata di caldo intense con temperature arrivate fino a 45°. Nella capitale, Nuova Delhi, le autorità hanno allestito delle “zone di refrigerio” temporanee per aiutare la popolazione a far fronte alla situazione. Lo spazio ombreggiato offre raffreddatori d’aria, ventilatori, acqua potabile e soluzioni reidratanti per aiutare le persone a far fronte al caldo estremo. Il dipartimento meteorologico ha avvertito che le condizioni probabilmente persisteranno in diverse regioni settentrionali nei prossimi giorni, con temperature che rimarranno ben al di sopra delle medie stagionali. Le autorità hanno esortato la popolazione a rimanere al chiuso durante le ore più calde e a prendere precauzioni contro le malattie legate al caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, ondata di caldo intense nel Paese con punte fino a 45°: allestite zone di "refrigerio"

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India Heatwave 2026 - India Faces Extreme Summer - Can the Country Cope

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