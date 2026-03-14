Un'ampia parte dell'Italia si prepara a ricevere una forte ondata di maltempo con allerta neve fino a un metro di altezza. Le autorità hanno segnalato che diverse zone, comprese le aree montane e alcune pianure, saranno interessate dalle precipitazioni nevose nelle prossime ore. La situazione coinvolge regioni del Nord e del Centro, dove sono previsti accumuli significativi di neve.

I giorni dal 14 al 17 marzo 2026 saranno segnati in alcune zone d’Italia dal ritorno della neve a causa del “vortice scozzese”. In particolare, l’allerta riguarda il Nord Ovest dove in alcune aree potrebbero cadere fiocchi bianchi fino a un metro. In molte regioni, inoltre, il maltempo caratterizzato da piogge e rovesci non darà tregua. Maltempo, allerta neve: quali aree saranno imbiancate Meteo: previste piogge e forte sbalzo termico Le previsioni da sabato 14 a martedì 17 marzo Maltempo, allerta neve: quali aree saranno imbiancate Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ha spiegato che “un profondo vortice nord-atlantico, colmo di aria fredda, impatterà con forza sul Nord-Ovest” e che le prossime 30 ore saranno segnate da maltempo severo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta neve fino a un metro in Italia, in arrivo forte ondata di maltempo: le zone colpite

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