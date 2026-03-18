Iran nuova ondata di attacchi sul Paese nel giorno dei funerali di Larijani e Soleimani
In Iran, si sono verificati nuovi attacchi nel giorno dei funerali di Larijani e Soleimani, due figure di rilievo nella sicurezza del regime. Gli attacchi hanno interessato diverse zone del Paese, mentre la cerimonia funebre si svolgeva con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti ufficiali. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni interne e di sicurezza.
L’Iran è stato colpito da una nuova ondata di attacchi, nel giorno in cui si celebrano i funerali dei due capi della sicurezza del regime, Larijani e Soleimani. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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