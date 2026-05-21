Indagate le sorelle del boss Matteo Messina Denaro; il gip | Gravi indizi ma nega l’arresto Perquisito lo studio dell’ex avvocata morta nel 2015
Le autorità hanno ascoltato le sorelle del boss Matteo Messina Denaro nell’ambito di un’inchiesta sulla rete di protezione che ha permesso la sua latitanza per anni. Il giudice per le indagini preliminari ha parlato di “gravi indizi” a loro carico, anche se ha respinto la richiesta di arresto. Contestualmente, è stato perquisito lo studio dell’ex avvocata, deceduta nel 2015. La vicenda si inserisce nel procedimento che ha portato all’arresto del latitante avvenuto a Palermo pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 25 settembre 2023.
Nuovo capitolo dell’inchiesta sulla rete di protezione che per anni ha garantito la latitanza di Matteo Messina Denaro, morto il 25settembre del 2023 a pochi mesi dal clamoroso arrestato avvenuto a Palermo. Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito giovedì una perquisizione nello studio dell’ex avvocata del boss, a Campobello di Mazara, nel Trapanese. La professionista, morta nel 2015, in passato aveva assistito legalmente il capomafia di Castelvetrano e alcuni presunti favoreggiatori. Lo studio è oggi gestito dal figlio della donna, che non risulta indagato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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