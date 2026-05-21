Indagate le sorelle del boss Matteo Messina Denaro; il gip | Gravi indizi ma nega l’arresto Perquisito lo studio dell’ex avvocata morta nel 2015

Le autorità hanno ascoltato le sorelle del boss Matteo Messina Denaro nell’ambito di un’inchiesta sulla rete di protezione che ha permesso la sua latitanza per anni. Il giudice per le indagini preliminari ha parlato di “gravi indizi” a loro carico, anche se ha respinto la richiesta di arresto. Contestualmente, è stato perquisito lo studio dell’ex avvocata, deceduta nel 2015. La vicenda si inserisce nel procedimento che ha portato all’arresto del latitante avvenuto a Palermo pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 25 settembre 2023.

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