Domani alle 18 alla biblioteca Lazzerini si terrà il quarto appuntamento della rassegna Incontri con autrici e autori, realizzata in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonisti dell’appuntamento saranno gli autori Abu Muslim - pseudonimo dietro cui si muovono Giacomo Agnoletti e Marco Di Branco - con il loro libro dal titolo La falena e la candela, pubblicato da Il Cerchio. La trama si sviluppa poco prima dell’inizio della guerra contro l’Iraq, nel marzo del 2003, quando Londra e il Cairo vengono sconvolte da due attentati terroristici. Le indagini sembrano condurre a un’incredibile conclusione: qualcuno ha rifondato l’antica setta degli assassini di Alamut, i cui adepti erano celebri per i loro omicidi eccellenti portati a termine sotto l’effetto di massicce dosi di hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri d’autore. Falene, candele la guerra in Iraq

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