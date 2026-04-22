Domani si celebra San Giorgio, una ricorrenza che in Spagna prevede che le donne offrano un libro agli uomini e che gli uomini regalino una rosa alle donne. Questa tradizione si è diffusa anche in alcune città italiane, dove si organizzano incontri tra autori e lettori. Sono eventi che combinano presentazioni di libri e scambi di fiori, creando un’atmosfera di condivisione culturale e di scambio simbolico tra i partecipanti.

C’è una tradizione nata in Spagna che vuole che il giorno in cui si festeggia San Giorgio, domani, le donne regalino un libro agli uomini e gli uomini regalino una rosa a una donna. Libroteca circolante ha organizzato per domani nel giardino, dove ha sede l’associazione al Campo d’Aviazione, un pomeriggio ad ingresso libero dedicato al libro e alla lettura. Protagonisti saranno libri e scrittori legati a Viareggio e alla Versilia: ad ogni uomo sarà regalato un libro "a sorpresa"; alle donne grazie alla Coldiretti Lucca sarà offerto uno dei fiori di stagione tipici italiani. Protagonisti dell’iniziativa saranno scrittori viareggini o autori che hanno o hanno avuto un rapporto con Viareggio e la Versilia: da Mario e Isabella Tobino a Oriana Fallaci, da Adolfo Lippi a Sergio Fortuna e Laura Poggetti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un libro, un fiore. Incontri d’autore legati alla città

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