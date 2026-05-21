Incontri con gli specialisti al Punto nascita del Valdarno | ospite speciale il dottor Gherardo Rapisardi
Al Punto nascita del Valdarno si tengono regolarmente incontri con gli specialisti del reparto di Ginecologia e Ostetricia, dedicati alle donne e alle coppie in attesa. Questi incontri mensili offrono l’opportunità di approfondire vari aspetti legati al parto e alla gravidanza. L’appuntamento più recente ha visto la partecipazione del dottor Gherardo Rapisardi, che ha condiviso le sue competenze con i presenti. L’iniziativa si propone di fornire informazioni e chiarimenti su tematiche legate alla nascita e alla cura della gravidanza.
Un appuntamento speciale per gli “Incontri con gli specialisti e le specialiste” organizzati ogni mese dal reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale del Valdarnocome occasione di approfondimento dei temi legati al parto per donne e coppie in attesa. Lunedì 25 maggio, dalle 17 alle 19. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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