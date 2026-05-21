Incontri con gli specialisti al Punto nascita del Valdarno | ospite speciale il dottor Gherardo Rapisardi

Al Punto nascita del Valdarno si tengono regolarmente incontri con gli specialisti del reparto di Ginecologia e Ostetricia, dedicati alle donne e alle coppie in attesa. Questi incontri mensili offrono l’opportunità di approfondire vari aspetti legati al parto e alla gravidanza. L’appuntamento più recente ha visto la partecipazione del dottor Gherardo Rapisardi, che ha condiviso le sue competenze con i presenti. L’iniziativa si propone di fornire informazioni e chiarimenti su tematiche legate alla nascita e alla cura della gravidanza.

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