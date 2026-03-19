Festa del papà neo genitori in dialogo con le opere d’arte e gli specialisti Punto Nascita di Humanitas San Pio X

A Milano, il 19 marzo 2026, si è svolto un evento dedicato ai neo genitori che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con opere d’arte e specialisti del Punto Nascita di Humanitas San Pio X. L’iniziativa, intitolata ‘L’arte di nascere e crescere insieme’, fa parte di una serie di incontri pensati per offrire supporto pratico e momenti di condivisione sull’esperienza di diventare genitori.

Milano, 19 marzo 2026 – È andato in scena un nuovo appuntamento con ‘L’arte di nascere e crescere insieme’, la serie di incontri pensati per supportare neo mamme e papà con consigli clinici e momenti di condivisione sull’essere e sentirsi genitori attraverso il linguaggio artistico. Si tratta di un’iniziativa degli specialisti del Punto Nascita dell’ospedale Humanitas San Pio X – un centro che da sempre punta a offrire cura e assistenza anche oltre la sala parto, estendendo il proprio supporto alle famiglie nei momenti decisivi della crescita – in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli di Milano. La Festa del papà. L’ultimo evento è stato organizzato in occasione della Festa del papà, a l Museo Poldi Pezzoli di Milano, dove l’arte è diventata uno spazio di confronto sul nuovo ruolo di padre e di compagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il 19 marzo è la festa del papà e anche il mio compleanno. Sono 39 e non tornerei indietro! Grazie a tutti voi amici x.com