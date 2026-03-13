Ospedale del Valdarno | nuovo appuntamento con gli Incontri con gli specialisti e le specialiste

L’ospedale del Valdarno organizza un nuovo incontro dedicato agli “Incontri con gli specialisti e le specialiste”. L’evento si terrà prossimamente e vedrà la partecipazione di professionisti di diverse discipline mediche. Lo scopo è offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere meglio i servizi sanitari disponibili e di confrontarsi direttamente con gli esperti. L’appuntamento è previsto per la data che sarà comunicata nelle prossime settimane.

Arezzo, 13 marzo 2026 – . Si terrà lunedì 16 marzo dalle 9 alle 12; la partecipazione è consigliata alle donne in gravidanza a partire dalla 28^ settimana È previsto per lunedì 16 marzo, dalle 9 alle 12, il secondo appuntamento del 2026 con gli incontri informativi dedicati a donne in gravidanza e coppie in attesa organizzati al reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale del Valdarno e che permettono di incontrare una rappresentanza delle diverse professionalità che seguono tutto il percorso di gravidanza e parto. Gli incontri sono aperti a tutti, è solo necessaria una prenotazione telefonica da effettuare al reparto (tel 055. 🔗 Leggi su Lanazione.it

