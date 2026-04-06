Bari in cambiamento e cantieri ovunque il Comune | Tre incontri con i cittadini per fare chiarezza

Da baritoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari sono in corso numerosi lavori di ristrutturazione e miglioramento urbano, tra cui il sistema di trasporto rapido di massa, i lavori in piazza Moro e le operazioni in via Argiro e via Manzoni. Per informare i cittadini e rispondere alle loro domande, il Comune ha organizzato tre incontri pubblici nei quali si discuterà lo stato dei cantieri e le modalità di avanzamento dei progetti in corso.

Al primo prenderanno parte anche il sindaco Vito Leccese, la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana Giovanna Iacovone e l'assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi Un ciclo d'incontri con la cittadinanza per fare il punto e chiedere informazioni sui tantissimi cantieri che stanno cambiando in queste settimane Bari, dal Brt ai lavori di piazza Moro, fino a via Argiro e via Manzoni. Il Comune presenta ‘Bari in progress’, tra dialogo diretto e domande dei cittadini: il primo appuntamento si svolgerà dal prossimo 8 aprile nell'ex Mercato del Pesce della città vecchia. All'incontro prenderanno parte anche il sindaco Vito Leccese, la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana Giovanna Iacovone e l'assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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