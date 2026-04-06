Bari in cambiamento e cantieri ovunque il Comune | Tre incontri con i cittadini per fare chiarezza

A Bari sono in corso numerosi lavori di ristrutturazione e miglioramento urbano, tra cui il sistema di trasporto rapido di massa, i lavori in piazza Moro e le operazioni in via Argiro e via Manzoni. Per informare i cittadini e rispondere alle loro domande, il Comune ha organizzato tre incontri pubblici nei quali si discuterà lo stato dei cantieri e le modalità di avanzamento dei progetti in corso.

Al primo prenderanno parte anche il sindaco Vito Leccese, la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana Giovanna Iacovone e l'assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi Un ciclo d'incontri con la cittadinanza per fare il punto e chiedere informazioni sui tantissimi cantieri che stanno cambiando in queste settimane Bari, dal Brt ai lavori di piazza Moro, fino a via Argiro e via Manzoni. Il Comune presenta ‘Bari in progress’, tra dialogo diretto e domande dei cittadini: il primo appuntamento si svolgerà dal prossimo 8 aprile nell'ex Mercato del Pesce della città vecchia. All'incontro prenderanno parte anche il sindaco Vito Leccese, la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana Giovanna Iacovone e l'assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Parabiago paralizzata dai cantieri. Esplode la rabbia dei cittadini. Il Comune: sono opere necessarie Fronte comune per lo Stadio del Nuoto: "Ora fare chiarezza per lavoratori e collettività"Vertenza Stadio del Nuoto: il Gruppo Territoriale M5S di Caserta, in queste settimane "olimpiche", apre un confronto permanente sullo sport negato a... Temi più discussi: Bari in progress: online il nuovo sito su cantieri e progetti di trasformazione urbana; Marketing & Retail Summit 2026: leadership e visione al centro del confronto di Bari; Moreno Longo alza la temperatura alla vigilia del Modena: Bari, fuori il carattere; Bari in Progress, incontri con la città sulle trasformazioni urbane (8–11 aprile). Bari, dall’8 all’11 aprile incontri pubblici su cantieri e trasformazioni urbaneA Bari parte Bari in progress: dall’8 all’11 aprile incontri pubblici su cantieri e trasformazioni urbane, dall’ex Mercato del Pesce alle scuole cittadine. Partecipazione libera. trmtv.it Bari, al via Bari in Progress: incontri pubblici su cantieri e trasformazioni urbaneDopo l’incontro inaugurale, il programma proseguirà con tre appuntamenti nelle scuole cittadine. Il 9 aprile alla scuola Iqbal in via Omodeo 27, il 10 aprile alla scuola Rodari in via Attilio Corrubia ... giornaledipuglia.com Bari, i nidi dei Fratini tra i tavolini di Pasquetta a Pane e pomodoro e al Canalone x.com BISCEGLIE, GRAVE INCIDENTE SULLA STATALE 16 BIS: TRAFFICO IN TILT IN DIREZIONE BARI Un violento scontro si è verificato intorno alle 19:00 di oggi sulla Statale 16 bis, a poche decine di metri dallo svincolo di Bisceglie Nord. L’incidente, avvenuto i facebook