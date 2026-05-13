Famiglia nel bosco La mamma non può tornare a stare con i figli respinto il ricorso dal Tribunale per i Minorenni
Il Tribunale per i Minorenni ha respinto il ricorso di una madre che voleva tornare con i propri figli. La figlia, ricoverata da una settimana, è stata dimessa dall’ospedale e si trova ora in una casa famiglia a Vasto insieme ai due fratelli. La madre, chiamata Catherine, non potrà riunirsi con i figli, che sono in assenza di un contatto diretto con lei da diverso tempo.
La figlia ricoverata da una settimana è stata dimessa dall'ospedale e ha raggiunto il fratello e la sorella nella casa famiglia di Vasto, ma la madre Catherine non potrà raggiungerla e ricongiungersi con i tre bambini. Lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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