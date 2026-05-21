Incidente tra Castiglione e Francavilla morto motociclista 45enne dopo impatto con fuoristrada
Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, si è verificato un incidente mortale. Un motociclista di 45 anni ha perso la vita dopo aver avuto un impatto con un fuoristrada. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.
Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sulla Strada provinciale 7I, arteria che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un fuoristrada.La vittima è Concetto Francesco Conti, 45 anni, originario di Acireale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Motociclista ferita dopo impatto con un'auto, folla di curiosi sul viale Europa per l'incidente
Incidente a Torino: motociclista sbalzato dalla sella dopo l'impatto con un'auto, trasportato al CtoScontro tra auto e moto in corso Francia angolo corso Marche a Torino nella mattinata di lunedì 6 aprile.
I Vigili del fuoco sono intervenuti all'uscita di Torricella di Magione per un incidente stradale. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Castiglione del Lago e una squadra dalla sede centrale di Perugia con l'ausilio di un'Autogr facebook
Drammatico incidente in provincia di Messina, muore un centauro di 45 anniÈ di un morto il bilancio del tragico incidente stradale a Francavilla di Sicilia avvenuto lungo la Strada provinciale 7/I, arteria che collega Castiglione di Sicilia al centro francavillese. A perder ... strettoweb.com
Schianto auto e moto: feriti un 37enne e una donna di 27 anni incintaUn grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo il rettilineo della Strade regionale 71 ... lanazione.it