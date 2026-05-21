Incidente tra Castiglione e Francavilla morto motociclista 45enne dopo impatto con fuoristrada

Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, si è verificato un incidente mortale. Un motociclista di 45 anni ha perso la vita dopo aver avuto un impatto con un fuoristrada. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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