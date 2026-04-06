Incidente a Torino | motociclista sbalzato dalla sella dopo l' impatto con un' auto trasportato al Cto

Lunedì mattina a Torino si è verificato un incidente in corso Francia, all'angolo con corso Marche. Una motocicletta è entrata in collisione con un'auto, causando lo sbalzamento del motociclista dalla sella. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito al Cto. La polizia sta verificando le cause dello scontro e la dinamica dell’incidente.

Scontro tra auto e moto in corso Francia angolo corso Marche a Torino nella mattinata di lunedì 6 aprile. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L'equipe dell'ambulanza ha soccorso il motociclista, un ragazzo di 25 anni, sbalzato dalla sella dopo l'impatto. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Cto in codice rosso per la frattura di entrambe braccia. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terribile incidente a Samone: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta Graziana Borra di Palazzo Canavese Gramellini... 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Motociclista ferita dopo impatto con un'auto, folla di curiosi sul viale Europa per l'incidente Leggi anche: Paura per un pedone investito vicino al cimitero, sbalzato sul cofano dopo l'impatto con l'auto Temi più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Bimbo di 8 anni muore in moto con il padre sulla A21: Pasqua tragica sulle strade piemontesi; Schianto sulla Milano-Torino fra Sesto San Giovanni e Cormano: muore motociclista; Incidente A4 Milano, morto un motociclista: ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una galleria. Il bimbo morto in un incidente in moto col padre stava rincasando a Torino(ANSA) – TORINO, 06 APR – La famiglia coinvolta nell’incidente di Pasqua nell’Astigiano, costato la vita a un bambino di 8 anni, è residente a Torino. Madre, padre e figlio stavano rientrando a casa d ... espansionetv.it Scontro auto-moto a Torino, il centauro in codice rossoUn motociclista con entrambe le braccia fratturate è stato portato in codice rosso all'ospedale Cto di Torino in seguito a un incidente stradale avvenuto stamattina a Torino. Si è trattato di uno scon ... ansa.it Il bambino di 8 anni morto in un incidente nell'Astigiano il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, stava rientrando a Torino insieme al resto della famiglia dopo una gita fuori porta. Il padre viaggiava in sella alla motocicletta e insieme a lui c'era il figlio; erano seg facebook Caserta, incidente tra auto e moto a Pasqua: ragazzina finisce in ospedale x.com